GEÇTIĞIMIZ aylarda yayınlanan ilk single çalışması 'Bye Bye' ile dikkat çeken popçu Başak Çalık, şu sıralar ikinci single'ı 'No No No' ile gündemde. Şarkıya Silvyo Behmoaras yönetmenliğinde parti havasında klip çekildi. Klipte Çalık'a kalabalık bir dans grubu eşlik etti.