Pervin Ersoy’dan Atasoy’a tebrik

BUGÜN NELER OLDU

Fadik Sevin Atasoy'un sahnede yıldızlaştığı oyunu 'Muse', Edinburg ve Los Angeles'tan sonra İstanbul'da Zorlu PSM'de seyirci ile buluştu. Biletleri günler öncesinden tükenen oyunu izleyenler arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile cemiyet ve televizyon dünyasının ünlü isimleri de vardı. Oyun sonrasında Fadik Sevin Atasoy'u kulisinde ziyaret eden Pervin Ersoy, sanatçının oyunu tüm dünyada sahnelemesinden, İngilizce ve Türkçe olarak iki dilde oynamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ersoy, oyunun hikayesinden kurgusuna, şarkılarından Atasoy'un sahnedeki performansına mükemmel bir eser izlediğini de dile getirerek sanatçıyı tebrik etti.