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sahte profille flört etti! Bir kez daha kandırıldı

Şarkıcı 'ın, Instagram üzerinden Şule Balmak isimli genç kadına attığı mesajlar ifşa oldu. 51 yaşındaki şarkıcı, daha önce de benzer mesajlarla gündeme gelmişti. Şarkıcı Rafet El Roman'ın, Instagram'ın özel mesaj (DM) bölümünden genç bir kadına attığı mesajlar olay oldu. Şule Balmak'ın söz konusu konuşmayı sosyal medyada yayınlayarak, Rafet El Roman'ı ifşa etti. Yazışmada genç kadından telefon numarasını isteyen Roman, Balmak'ın ret cevabıyla karşılaşıyor. Ardından şansını bir daha deneyen ünlü şarkıcı, genç kadına ailesiyle yaşayıp yaşamadığını soruyor. 51 yaşındaki şarkıcı konuyla alakalı bakın ne dedi…

Giriş Tarihi: 10.1.2020 16:08 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 16:12
Rafet El Roman sahte profille flört etti! Bir kez daha kandırıldı

geçen aylarda sosyal medyadan flörtleştiğini ve hatta bir kere de kandırıldığını açıklamıştı. Şarkıcı ikinci kandırılma vakasını da yaşadı. Rafet El Roman 4 ay önce şu itirafta bulunmuştu: "Sosyal medyadan kimseye mesaj atmıyorum diyemem. Çünkü atıyorum. Birini beğenmişim, tanımak istemişim. Bunun nesi kötü? Bana da yüzlerce mesaj geliyor. Bunda ayıplanacak ne var ki?"

'BUGÜNE KADAR NASIL KEŞFEDİLMEMİŞ DİYE MERAK ETTİM'

Rafet El Roman bu şekilde tanıştığı bir kadının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını da şöyle anlatmıştı:"Hesabına bir baktım, çok güzel bir kız. Bugüne kadar nasıl keşfedilmemiş diye merak ettim. 'Klibimde oynatırım' dedim. Buluşmak için beni 3 ay oyaladı. Sonra kahve içmeye karar verdik. Bir geldi, fotoğrafla alakası yok.

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Rafet El Roman sahte profille flört etti! Bir kez daha kandırıldı
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