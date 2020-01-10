Rapçi Ezhel’in paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Bu hali bildiğiniz gibi değil!

Rapçi Ezhel, Instagram sayfasında paylaştığı okul fotoğrafları ile sosyal medyayı salladı. 29 yaşındaki şarkıcı lise yıllarına ait fotoğrafları "efsane foto garibans" notu ile paylaştı. Ezhel bu fotoğrafa ise "Ben hep hip hop'tım" notunu düştü. Ezhel'in bu paylaşımından sonra sosyal medya takipçileri Ezhel'in hayatını merak etti.

EZHEL'İN GERÇEK İSMİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Sahne adıyla Ezhel (Ais Ezhel) olarak bilinen Ömer Sercan İpekcioğlu 1 Temmuz 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk albümünü 2017 yılının mayıs ayında çıkartan Ais Ezhel, yaptığı müziğin türünü "Anatolian Urban Core/Hip-Hop/Reggae-Dub/Trap" olarak tanımlıyor. Ankara'da yaşadığı mahalle kültürünü şarkılarında yansıtan Ezhel, kısa süre içerisinde milyonlar tarafından dinlenmeye başlandı. Geleneksel kültürle evrensel bir kalite yakalayan Ezhel, küçük yaştan itibaren Rap müzikle ilgilenmeye başladı. Rap'in yanında Reggae tarzı müzik yapmaktadır.