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Rapçi ’in paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Bu hali bildiğiniz gibi değil!

Almanya’da yaşan ve Türkçe rap müziğin oluşmasında büyük katkıları olan Killa Hakan, Ceza’yı da yanına alarak ve Ben Fero ile düet yapmıştı. Fight Kulüp adlı şarkıda düet yapan rapçilerin şarkısı Youtube trendlerin ilk sırada yer bulmuştu. Ceza, Killa Hakan, Ezhel, Ben Fero'nun birlikte söylediği ve sadece Türkiye'de değil tüm dünyada ses getiren 'Fight Kulüp' şarkısının ikincisi geliyor. İlk çıktığı anda dünya listelerine girmeyi başaran şarkının yeni versiyonu için bakalım ne gibi sürprizler düşünülüyor? Geçtiğimiz günlerde askerliğini bitiren Ezhel, sosyal medya hesabı Instagram’dan lise yıllarına ait fotoğraflar paylaştı. Çıkardığı her şarkı ile adından söz ettiren rapçinin paylaşımı sosyal medyaya çok konuşuldu. İşte merak edenler için rapçi Ezhel’in sosyal medyada olay olan o fotoğrafları!

Giriş Tarihi: 10.1.2020 14:17 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 14:19
Rapçi Ezhel’in paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Bu hali bildiğiniz gibi değil!

Rapçi , Instagram sayfasında paylaştığı okul fotoğrafları ile sosyal medyayı salladı. 29 yaşındaki şarkıcı lise yıllarına ait fotoğrafları "efsane foto garibans" notu ile paylaştı. Ezhel bu fotoğrafa ise "Ben hep hip hop'tım" notunu düştü. Ezhel'in bu paylaşımından sonra sosyal medya takipçileri Ezhel'in hayatını merak etti.

EZHEL'İN GERÇEK İSMİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Sahne adıyla Ezhel (Ais Ezhel) olarak bilinen Ömer Sercan İpekcioğlu 1 Temmuz 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk albümünü 2017 yılının mayıs ayında çıkartan Ais Ezhel, yaptığı müziğin türünü "Anatolian Urban Core/Hip-Hop/Reggae-Dub/Trap" olarak tanımlıyor. Ankara'da yaşadığı mahalle kültürünü şarkılarında yansıtan Ezhel, kısa süre içerisinde milyonlar tarafından dinlenmeye başlandı. Geleneksel kültürle evrensel bir kalite yakalayan Ezhel, küçük yaştan itibaren Rap müzikle ilgilenmeye başladı. Rap'in yanında Reggae tarzı müzik yapmaktadır.

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Rapçi Ezhel’in paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Bu hali bildiğiniz gibi değil!
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