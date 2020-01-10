Tuğba Özay'ın rol aldığı ‘Laz Kit’ filmi sosyal medyada gündem oldu! Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi!

Başrollerini Tuğba Özay ile Çılgın Sedat'ın paylaştığı ve 27 Aralık 2019'da vizyona giren 28 oyuncunun rol aldığı 'Laz Kit' filmini sadece 27 kişi izledi! Yusuf Atıcı ve Zeki Akıncı'nın yönettiği, komedi filmi 3 Ocak cuma günü vizyona girdi. Film açılış hafta sonunda 27 kişi tarafından izlendi.

454 LİRA HASILAT YAPTI

Amerika'dan küçük bir köye geldiği zaman beklenmedik olaylarla karşılaşan Kalemiti Ceyn'in hayatını anlatan Laz Kit filmi, yayınlandığı ilk haftada gişenin çok gerisinde kaldı. 28 kişinin rol aldığı ve 11 sinemada gösterilen filmi bir haftada sadece 27 kişi izledi, 454 lira hasılat yaptı.