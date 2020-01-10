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'ın rol aldığı ‘’ filmi sosyal medyada gündem oldu! Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi!

Başrol oyuncusu , filme çok güveniyordu ama filmi sadece 27 kişinin izlediği ortaya çıktı. Başrollerini Tuğba Özay, Sinan Bengier, Çılgın Sedat ve Esra Sönmezer’in paylaştığı ‘’ adlı film, 27 Aralık 2019 tarihinde vizyona girdi. 28 kişinin rol aldığı 'Laz Kit' filmini, sadece 27 kişi izledi. 13 günlük hasılat ise 454 TL oldu. 'En az izlenen film' rekorunu kazanan ‘Laz Kit’, sosyal medyada TT (gündem) oldu. Bu duruma üzülenler, sosyal medyada ‘filme gidelim’ kampanyası başlattı. Tuğba Özay geçtiğimiz günlerde de sosyal medyanın diline düşmüştü. Bir güzellik yarışmasında jüri koltuğuna oturan Tuğba Özay'ın yılbaşında çekilen 80 milyon liralık büyük ikramiye ile ilgili söylediği sözler sonrası alay konusu olmuştu. Yaptığı açıklama ile programdakileri de kahkahaya boğan Tuğba Özay 2020 yılının ilk gafına imza atmış olmuştu.

Giriş Tarihi: 10.1.2020 15:22 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 15:28
Tuğba Özay'ın rol aldığı ‘Laz Kit’ filmi sosyal medyada gündem oldu! Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi!

Başrollerini ile Çılgın Sedat'ın paylaştığı ve 27 Aralık 2019'da vizyona giren 28 oyuncunun rol aldığı '' filmini sadece 27 kişi izledi! Yusuf Atıcı ve Zeki Akıncı'nın yönettiği, komedi filmi 3 Ocak cuma günü vizyona girdi. Film açılış hafta sonunda 27 kişi tarafından izlendi.

454 LİRA HASILAT YAPTI

Amerika'dan küçük bir köye geldiği zaman beklenmedik olaylarla karşılaşan Kalemiti Ceyn'in hayatını anlatan Laz Kit filmi, yayınlandığı ilk haftada gişenin çok gerisinde kaldı. 28 kişinin rol aldığı ve 11 sinemada gösterilen filmi bir haftada sadece 27 kişi izledi, 454 lira hasılat yaptı.

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Tuğba Özay'ın rol aldığı ‘Laz Kit’ filmi sosyal medyada gündem oldu! Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi!
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