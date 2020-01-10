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Ünlü oyuncu 'ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı

Son zamanlarda yaptığı açıklamalar ile magazin gündeminde sık sık yer almayı başaran 'a birçok kesimden tepki yağmıştı. Bedelli askerlikten faydalanarak askere gitti askerliğini İzmir'in Bornova ilçesinde görevini yerine getiren ünlü oyuncu Can Yaman'ın yemek yediği esnada çekilen bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 10.1.2020 21:58 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 21:58
Ünlü oyuncu Can Yaman'ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı

Erkenci Kuş dizisinde gösterdiği başarılı performansla adını dünyaya duyuran ve sonrasında eski rol arkadaşı hakkında yaptığı "libido" çıkışıyla gündeme gelen ünlü oyuncu , geçtiğimiz günlerde bedelli askerlikten faydalanarak askere gitti.

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Ünlü oyuncu Can Yaman'ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı
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