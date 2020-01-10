Ünlü oyuncu Can Yaman'ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı
Son zamanlarda yaptığı açıklamalar ile magazin gündeminde sık sık yer almayı başaran Can Yaman'a birçok kesimden tepki yağmıştı. Bedelli askerlikten faydalanarak askere gitti askerliğini İzmir'in Bornova ilçesinde görevini yerine getiren ünlü oyuncu Can Yaman'ın yemek yediği esnada çekilen bir fotoğrafı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 10.1.2020 21:58Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 21:58
Erkenci Kuş dizisinde gösterdiği başarılı performansla adını dünyaya duyuran ve sonrasında eski rol arkadaşı hakkında yaptığı "libido" çıkışıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Can Yaman, geçtiğimiz günlerde bedelli askerlikten faydalanarak askere gitti.