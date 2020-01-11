Çocuk oyunu yazmak delilik!

Önümüzdeki hafta sömestir tatili başlıyor. Çalışan anne-babalar, çocukları için program yapmaya başladı bile. Akbank Sanat, Pera Müzesi ve İstanbul Modern'de çocuklar için birbirinden eğlenceli atölyeler var. Sahnelerde de çocuklar için onlarca seçenek mevcut. Malum, çocuklar için yapılan işler çocukça bulunur ve küçümsenir. Daha az özveriyle yapılmış gibi algılanır. Halbuki çocuklara yönelik işler dansı, müziği, kostümü ve oyunculuklarıyla gayet profesyonelce yapıldığında tadından yenmez. İşte onlardan biri de Ayça Warner'ın kaleme aldığı 'Kedimi Gören Var mı?' oyunu...Günümüzde özellikle çocukların sosyal paylaşımlarının azaldığına dikkat çeken oyun, internette vakit geçiren ve sosyal etkinliği ihmal eden Deniz'in, kaybolan kedisi Mıstık'ı ararken başından geçen maceraları konu alıyor. Warner, oyunda özellikle çocuklara arkadaşlığın sosyal medyada beğeni almaktan çok daha önemli olduğunu hatırlatmak istediğini söylüyor. Çağrı Şensoy ve Tuğçe Yolcu'nun yönettiği oyun, interaktif içeriğiyle de öne çıkıyor. Çocuklar sahneye çıkarak bilim deneyi yapabilecek, hep beraber şarkı söyleyip dans edebilecekler. Ayrıca, illüzyon oyunları ve eğlenceli bilmeceler de çocukları bekliyor. "Çocuk izleyicilerin oyundan çıktıklarında yeni bir konuya ilgi duymaları, yeni bir kelime öğrenmeleri ya da estetik duygularını geliştirmeleri de önemli. Bu titizlikle bir iş ortaya koyamadığınızda çocuklarımızın zamanından çalındığını düşünüyorum" diyen Warner, ilk oyundaki kahkahaları görünce gözleri dolduğunu anlattı. Warner, "Şimdi nereye baksam aklıma yeni çocuk oyunu fikirleri geliyor. Kesinlikle bu deliliği bir daha yapmak istiyorum" diyerek yeni çocuk oyunları yazacağını ifade etti. Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte keyifle vakit geçirebileceği 'Kedimi Gören Var mı?'; 19, 26 Ocak ve 2 Şubat'ta Sahne Beşiktaş'ta olacak.Çocukların bayıldığı Baby Shark müzikalinin biletleri adeta kapışılıyor. Müzikalde, kayalıklara sıkışan küçük köpek balığının hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor. 24 metrekarelik dev LED ekran, göz alıcı kostümler ve eğlenceli şarkılarıyla dikkat çeken müzikal; 19 Ocak'ta Kadıköy Halk Eğitim Sahnesi, 20 Ocak'ta Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi, 21 Ocak'ta Akasya AVM, 22 Ocak'ta Trump AVM, 23 Ocak'ta Torium, 25 Ocak'ta Leyla Gencer Sahnesi'nde olacak. BAŞKA NE VAR?Pepee ile Sevmek Zamanı 19 Ocak'ta, Sindirella Harikalar Diyarında 25 Ocak'ta, Bremen Mızıkacıları Ali Baba'nın Çiftliğinde adlı müzikli oyun 29 Ocak'ta Moi Sahne'de olacak. Uniq İstanbul'da ise; 18 Ocak'ta Çocuk ve Tiyatro Festivali başlıyor. 25 farklı etkinlik, sömestir boyunca miniklerle buluşacak.İş Sanat'ın yeni çocuk oyunu Robot Pinokyo yarın perdelerini açacak. İtalyan yazar Carlo Collodi'nin bütün dünyada tanınan kahramanı Pinokyo, bu kez 'robot çocuk' olarak tiyatro sahnesine taşındı. Yekta Kopan'ın kaleme aldığı, Lerzan Pamir'in yönettiği oyunun dramaturjisini Mehmet Ergen, anlatıcılığını Aslı Tandoğan üstlenirken, Pinokyo karakterine Anıl Altınöz hayat veriyor. Oyunun müzikleri Tolga Çebi'ye, koreografisi Selçuk Borak'a, ışıkları ise Cem Yılmazer'e ait.Bunun yanı sıra klasik müzik ve tiyatroyu bir araya getiren çocuk oyunu Fırtına, 26 Ocak'ta sahnelenecek. Çocuklar Mozart'ı, Beethoven'ı, Bach'ı tanıyıp en bilinen eserlerini öğrenecek. Oyunun ilk bölümünde klasik müzik, çocuklara eğlenceli bir şekilde Emir Gamsız ve Ceyda Düvenci tarafından anlatılacak. İkinci bölümde ise yönetmeliğini Ege Maltepe'nin üstlendiği William Shakespeare'in Fırtına adlı oyunu sahnelenecek. Hem müzik, hem oyun, hem bol bilgi ve eğlence... Kaçırmayın...

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