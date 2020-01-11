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İngiliz model sosyal medyayı adeta salladı! Demi Rose o pozuyla çok konuşuldu

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren 24 yaşındaki İngiliz model , yaptığı paylaşımlarla Instagram takipçilerinin yüreğini hoplattı. Paylaştığı her fotoğraf olay olan İngiliz modelin paylaştığı fotoğraflar takipçileri tarafından çok beğeniyor. Demi Rose’un sosyal medya paylaşımlarına adete yorum ve beğeni yağıyor. Ünlü modelin yaptığı her paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte herkesin konuştuğu İngiliz model Demi Rose’un sosyal medyadan yaptığı o paylaşımlar…

Giriş Tarihi: 11.1.2020 12:47 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 12:48
İngiliz model Demi Rose sosyal medyayı adeta salladı! Demi Rose o pozuyla çok konuşuldu

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen 24 yaşındaki İngiliz model , yaptığı paylaşımlarla takipçilerini adeta büyüledi.

BİNLERCE BEĞENİ GELDİ

Instagram hesabında 12 milyon takipçisi bulunan Demi Rose, yürek hoplatan pozlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü modelin "Güzellik bakanın gözlerindedir. 12 milyonuz !!! Teşekkür ederim. Sizi seviyorum" notuyla paylaştığı fotoğrafa 716 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum gelirken, aynı paylaşımdaki videosu ise milyonlarca görüntülenme aldı.

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İngiliz model Demi Rose sosyal medyayı adeta salladı! Demi Rose o pozuyla çok konuşuldu
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