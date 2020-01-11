İngiliz model Demi Rose sosyal medyayı adeta salladı! Demi Rose o pozuyla çok konuşuldu

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen 24 yaşındaki İngiliz model Demi Rose, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini adeta büyüledi.

BİNLERCE BEĞENİ GELDİ

Instagram hesabında 12 milyon takipçisi bulunan Demi Rose, yürek hoplatan pozlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü modelin "Güzellik bakanın gözlerindedir. 12 milyonuz !!! Teşekkür ederim. Sizi seviyorum" notuyla paylaştığı fotoğrafa 716 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum gelirken, aynı paylaşımdaki videosu ise milyonlarca görüntülenme aldı.