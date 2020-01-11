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Son Dakika: Ünlü şovmen 'den sevenlerine kötü haber! Fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı ve…

Ünlü şovmen ile ilgili haber son dakika haberi olarak magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde "2020'den önce sağlık sonra neşe, mutluluk en son da para diliyorum" şeklinde bir açıklama yapan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, fenalaşarak Maslak'ta özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. İşte Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumuyla ilgili son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 11.1.2020 12:47 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 12:48
Son Dakika: Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den sevenlerine kötü haber! Fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı ve…

Ünlü şovmen , fenalaşarak Maslak'ta özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. Evde düşüp kaburgasını kıran, ardından kaçış sendromu hastalığının nüksetmesiyle 235 günlük yaşam mücadelesi veren son olarak iki beyin damarı birden tıkanan Mehmet Ali Erbil yeniden hastanelik oldu. Snob Magazin'in haberine göre; Mehmet Ali Erbil fenalaşarak Maslak'ta özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.

4 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Salı günü gece fenalaşarak hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in 4 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı.

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Son Dakika: Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den sevenlerine kötü haber! Fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı ve…
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