Son Dakika: Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den sevenlerine kötü haber! Fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı ve…

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, fenalaşarak Maslak'ta özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. Evde düşüp kaburgasını kıran, ardından kaçış sendromu hastalığının nüksetmesiyle 235 günlük yaşam mücadelesi veren son olarak iki beyin damarı birden tıkanan Mehmet Ali Erbil yeniden hastanelik oldu. Snob Magazin'in haberine göre; Mehmet Ali Erbil fenalaşarak Maslak'ta özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.

4 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Salı günü gece fenalaşarak hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in 4 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı.