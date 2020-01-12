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Şarkıcı 'ın acı günü... İzzet Yıldızhan annesini kaybetti!

Bir süredir hastanede tedavi gören ünlü sarkıcı 'ın annesi hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde hastanede tedavi gören annesi Suriye Zelal Yıldızhan için hayranlarından dua isteyen İzzet Yıldızhani annesinin ölüm haberini hesabından duyurdu. fotoğrafıyla yaptığı paylaşımında şu sözlere yer verdi...

Giriş Tarihi: 12.1.2020 14:56 Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 15:08
Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın acı günü... İzzet Yıldızhan annesini kaybetti!

Sanatçı İzzet Yıldızhan'ın 88 yaşındaki annesi Suriye Zelal Yıldızhan, bir süredir yoğun bakım servisinde yatttığı hastanede hayatını kaybetti. Zelal Yıldızhan'ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Ankara Karşıyaka Camii'nden uğurlanacak.

"ANACIĞIM HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞTU"

Sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını paylaşarak ölüm haberini duyuran Yıldızdan, paylaşımında şu sözlere yer verdi: "Anacığım Suriye Yıldızhan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazemiz 13 Ocak Pazartesi (yarın) ikindi namazına müteakiben Ankara Karşıyaka mezarlığı camiinden kaldırılacaktır."

ANNESİ İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

İzzet Yıldızhan, 4 gün önce sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Anacığımın sekiz gündür yoğun bakımda mücadelesi devam etmektedir. Bu süreçte arayarak ve mesaj atarak bizden dualarını eksik etmeyen tüm dostlarımıza teşekkür ederim" demişti.

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Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın acı günü... İzzet Yıldızhan annesini kaybetti!
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