Türk müzisyenlerin sesı yükseliyor

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Doğan Music, Warner Music ile iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Warner Music Turkey, Türk sanatçıların yurt dışı projelerinin pazarlama, projelendirme ve geliştirme aşamalarında Doğan Music ile birlikte hareket edecek. Türk sanatçıların Warner&DMC'den yatırım ve projelendirme desteği almasının yanı sıra, uluslararası yıldızlarla bir araya gelerek şarkılar üretmesi de kolaylaşıyor. DMC CEO'su Samsun Demir, "Bu birliktelik, Türk müzik endüstrisinde sürdürülebilir bir etki yaratacak. Aynı zamanda önümüzdeki yıllarda aramıza katılacak ve sınırsız fırsatları keşfedecek Türk sanatçılar için de dünyaya açılmak adına büyük bir adım olacağına inanıyoruz" dedi.