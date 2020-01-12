Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 12 Ocak 2020 Pazar | Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 12 Ocak 2020 Pazar günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 12 Ocak 2020 Pazar burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Bugün Satürn-Plüton ile kavuşuyor." başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 OCAK 2020 PAZAR - ASTROLOJİ

Astrogündem: Bir insan iki kere aynı kapıya gidiyorsa kesin büyük bir derdi vardır günleri başladı. Satürn-Plüton kavuşumu siyasi liderleri hedef alırken Rusya-Suriye-ABD üçlemi bugünden itibaren çok konuşulmaya başlanacak. Diğer taraftan Merkür-Plüton kavuşumu; gökyüzündeki Oğlak dizilimi işaret ederken, ülkemiz sınırlarını ve siyasi gündemine vurgu yapabilir.

Koç: Bugün rutin işler ve monotonluk seni bir hayli sıkabilir. Ev içerisinde bütün sorumlulukları tek başına üstlenmekten şikâyet edebilirsin. Evde her ne kadar sıkılsan da bir şeyler yapmadan da duramıyorsun. İhtiyacın olan şey güzel bir kahve ve sakin bir müzik olabilir mi?

Boğa: Uzakta olan ve uzun zamandır haber beklediğin kişi ya da kişilerden beklediğin haberi bugün alabilirsin. Uzun zamandır gitmeyi ertelediğin yerlere de sırf bu sebeple ziyaret gerçekleştirebilirsin. Duymak istediklerini duymak bugünün motivasyonunu ekstra arttırıyor.

İkizler: Gün içerisinde sana özel sırlarını açacak kişiler olabilir fakat öğrendiklerin sana yeni sorumluluklar yükleyebilir. 'Duymasam daha mı iyiydi?' diyebilirsin. Evinde yaşayacağın bir aksilikten dolayı aylık bütçe tahminini aşıyorsun.