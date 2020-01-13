Koca gülüşlü azımlı kadın

Atv'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?'in cumartesi günü yayınlanan bölümüne, konuşma engelli Ummu Gülsün Genç damga vurdu. 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalıktan sonra konuşma yetisini kaybeden 27 yaşındaki Genç, sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile yazışarak anlaştı. Yarışmaya Artvin'den katılan ve Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olan Genç, kazandığı ödülü ikiz kardeşlerinin eğitimi için kullanacağını söyledi. Genç, programda 250 bin liralık soruya kadar geldi ve 125 bin lira kazandı. Ekran başındakiler heyecanla Ummu Gülsün'ün performansını takip etti.Ummu Gülsün'ün başarısı, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Birçok kişi, sosyal medyada Genç hakkında yorum yaptı: Şebnem Bursalı: Aklına yüreğine gönlüne sağlık Gülsün. Hiçbir engel hedefe giden yola engel değil, bunu o sıcacık, kocaman gülüşünle ve başarınla gösterdin. Tebrikler ve teşekkürler. Sercan Eyioğlu: Bir sabah uyanıyorsun ve dünyadaki güzelliklerin hâlâ var olduğunun farkına varıyorsun. İşte hayatımda bir gün bir kadın olacak ise böyle olmalı. Lâl olsa dili gülüşü ile konuşmalı...#kim milyonerolmakister. Cemal Yeniacu: İçimizi ısıttı o güzel gülüşün. Mutluluğun ve sevincin daim olsun. #Gülsün Prof. Dr. Ali Gür: Sevgi dolu tavırları, içimizi ısıtan gülen yüzü ve azmi ile bütün engelleri aşan #gülsün kızımızı tebrik ediyorum... Demet Akalın: Çok kazan yaaaaa #kimmilyonerolmakister

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