Kraliyet 'Prens Harry ve Meghan Markle' için kararını verdi! Kraliçesi Elizabeth açıkladı...
İngiltere'de Prens Harry ve Meghan Markle’ın kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerini bırakması sonrası Kraliyet ailesinin önde gelen üyeleri, Kraliçe'nin riyasetinde bugün Norfolk'un Sandringham köyünde bir araya geldi. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, aile toplantısından sonra alınan kararı yazılı bir açıklama ile duyurdu. İşte Kraliyet ailesinin aldığı karar...
Giriş Tarihi: 13.1.2020 22:40Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 22:42
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, torunu Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın Kraliyet ailesi görevlerini bırakma kararı sonrası kendi başkanlığında gerçekleştirilen aile toplantısından sonra yazılı açıklama yayımladı.