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'ün acı günü

Uzun süredir yoğun bakımda olan şarkıcı 'ün babası Şükrü Şentürk, 90 yaşında hayatını kaybetti.

DHA Günaydın
Giriş Tarihi: 13.1.2020 15:13 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 15:18
Metin Şentürk'ün acı günü

Şarkıcı Metin Şentürk'ün babası Şükrü Şentürk, hayatını kaybetti. Şükrü Şentürk için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazı öncesi taziyeleri Metin Şentürk kabul etti.

SANATÇI ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Metin Şentürk'ü acı gününde İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile sanatçı arkadaşları yalnız bırakmadı. Şükrü Şentürk, kılınan cenaze namazının ardından Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. Şükrü Şentürk geçen Ağustos ayında rahatsızlanarak Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

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Metin Şentürk'ün acı günü
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