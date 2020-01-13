Şebnem Ferah 2020 yılının ilk büyük konseriyle Bostancı’ya konuk oldu!

1996'da yayınladığı ilk albümü Kadın'dan bu yana söz yazarı, besteci ve yorumcu kimliği ile Türk müzik tarihinde önemli bir yer edinen Şebnem Ferah, gerçekleşen Bostancı konserinde, üç saat boyunca ara vermeden performansını sergiledi. Kadın'dan son albümü Parmak İzi'ne uzanan kariyerinin en vurucu şarkılarıyla yine hafızalardan silinmeyecek bir konseri kariyerine ekleyeni Ferah, 'Çakıl Taşları' ile dinamik başladığı performansına, 'Başka Bir Yol Var', 'Küllerinden' ve 'Koridor'u söyleyerek, seyircisini büyüledi.

BU YIL ALDIĞIM EN GÜZEL HEDİYE…

Eşşiz bir müzikal sunumla performansını gerçekleştirmeye başlayan Şebnem Ferah, art arda şarkılarını söyledikten sonra seyircisine Sevgili arkadaşlar hoşgeldiniz, ayaklarınıza sağlık' diyerek sohbete başladıktan sonra 'Parmak İzi albümünden 'Başka Bir Yol Var'ı bizimle birlikte söylediniz ya hiç unutmayacağım. Benim bu yıl aldığım en güzel hediye oldu' dedi.

Her Şebnem Ferah şarkısına Bostancı seyircisi büyük bir coşku ile katıldı. Konser boyunca sahne arkasındaki ledler'de, şarkılar için özel hazırlanmış video görseller gösterildi. Kadın cinayetlerine yıllardır aynı hassassiyetle yaklaşan ve yazdığı şarkılarda da değinen Ferah, son albümü Parmak İzi'nde yer alan 'Sözde Namus' şarkısına başlamadan önce kısa bir konuşma yaparak seyircisi ile marş gibi söyledi.

'Bu Aşk Fazla Sana' şarkısında konfeti yağmurunun ardından 'Hoşçakal'la Bostancı'ya veda eden Şebnem Ferah, seyircisinin yoğun isteğiyle yeniden sahneye çıkıp, 'Eski'yi söyleyerek muhteşem bir kapanış gerçekleştirdi. Şebnem Ferah'a sahnede yıllardır yanından ayırmadığı yol arkadaşları Ozan Tügen (klavyeler), Buket Doran (bas gitar), Aykan İlkan (davul), Barış Manisa (gitar), Serdar Barçın (flüt) ve Ceren Akyıldız (vokal) eşlik etti.