Haberler > Günaydın Haberleri > Son dakika haberi: Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ağır bir kaçış sendromu geçiriyor! Doktor kardeşi Yeşim Erbil’den beklenen açıklama geldi!

Son dakika haberi: Ünlü şovmen ağır bir kaçış sendromu geçiriyor! Doktor kardeşi Yeşim Erbil’den beklenen açıklama geldi!

Ünlü şovmen ile ilgili haber son dakika haberi olarak magazin gündemine bomba gibi düştü. Evde düşüp kaburgasını kıran, ardından kaçış sendromu hastalığının nüksetmesiyle 235 günlük yaşam mücadelesi veren son olarak iki beyin damarı birden tıkanan Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı. Yakınları konuyla ilgili olarak Mehmet Ali Erbil'in rahatsızlığı sonrasında uygulanan tedavi ve rutin ilaç kullanımları için hastanede olduğunu belirtti. Usta sanatçının kızı Sezin Erbil'den ilk açıklama geldi! Sezin Erbil " Babam şuan hastanede. Birazcık rahatsız. Net bir şey yok. Kontrolleri yapılıyor" dedi. Abisinin sağlık durumundan bahseden Prof. Dr. Yeşim Erbil "Yıpranan organlar daha fazla etkileniyor bu nedenle de hassas bir tedavi gerektiği için yoğun bakımda" dedi. İşte usta sanatçı Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumuyla ilgili son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 13.1.2020 10:19 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 10:21
Son dakika haberi: Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ağır bir kaçış sendromu geçiriyor! Doktor kardeşi Yeşim Erbil’den beklenen açıklama geldi!

Evinin banyosunda düştükten sonra yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden , geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırıldı. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen abisinin sağlık durumu hakkında konuşan Prof. Dr. Yeşim Erbil, herkesten dua istedi.

"VÜCUDU ÇOK YIPRANDI"

Abisinin sağlık durumunu yakından takip eden Prof. Dr. Yeşim Erbil, abisinin sağlık durumu hakkında Instagram hesabından paylaşım yaparak şunları söyledi: "Abimin durumunu merak ediyorsunuz haklı olarak. Aslında bilgileri saklamıyoruz sadece iki ileri bir geri giden bir süreç olduğu için anlık duyuru yapmadık. 16 aydır ağır bir hastane süreci. Taburcu olsa da ayaktan takibi hep devam etti. 20 yıldır mevcut kaçak sendromu ve düşme ile başlayan olaylar vücudunu çok yıprattı."

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ağır bir kaçış sendromu geçiriyor! Doktor kardeşi Yeşim Erbil’den beklenen açıklama geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN