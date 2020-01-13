Son dakika haberi: Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ağır bir kaçış sendromu geçiriyor! Doktor kardeşi Yeşim Erbil’den beklenen açıklama geldi!

Evinin banyosunda düştükten sonra yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırıldı. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen abisinin sağlık durumu hakkında konuşan Prof. Dr. Yeşim Erbil, herkesten dua istedi.

"VÜCUDU ÇOK YIPRANDI"

Abisinin sağlık durumunu yakından takip eden Prof. Dr. Yeşim Erbil, abisinin sağlık durumu hakkında Instagram hesabından paylaşım yaparak şunları söyledi: "Abimin durumunu merak ediyorsunuz haklı olarak. Aslında bilgileri saklamıyoruz sadece iki ileri bir geri giden bir süreç olduğu için anlık duyuru yapmadık. 16 aydır ağır bir hastane süreci. Taburcu olsa da ayaktan takibi hep devam etti. 20 yıldır mevcut kaçak sendromu ve düşme ile başlayan olaylar vücudunu çok yıprattı."