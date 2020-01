Turgut Özal'ın eşi Semra Özal: Cumhurbaşkanı Erdoğan da tıpkı eşim gibi inandığını hayata geçiriyor...

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, "Eşim ömrünü ülkesine adamıştı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da bu açıdan eşime benzetiyorum" diyor. Özal'ı dindar ve merhametli biri olarak tanımlayan unutulmaz First Lady'nin GÜNAYDIN'a anlattıkları...



Türkiye'nin en renkli First Lady'lerinden biriydiniz. O yıllarda birçok kadına rol model olmuştunuz. Bugün dönüp baktığınızda neler diyorsunuz?



Çok güzel dolu dolu bir hayat yaşadım. Şanslı bir insanım; hem geldiğim konum, hem başarılarım, hem eşim, hem de ailem açısından... Hayattaki en büyük şansım, eşimdi. Onunla çok güzel bir hayat geçirdim. Hep şükrediyorum bunun için. Turgut ülkesini, halkını çok seven biriydi. Hayatını Türkiye'ye adamıştı. Ben de ülkemin kadınlarına faydalı olacak projelerde yer aldım. Türk kadınını dünyaya tanıtmak için vakıf kurdum. Vakfımızın faaliyetleri halen devam ediyor ve birçok burslu talebemiz var.

Eşinizin politikaya girmesini desteklemiş miydiniz?



Onu her zaman politikada destekledim ve yanında oldum. Tüm gezilerine, mitinglerine birlikte giderdik. Sadece bir defa desteklememiştim. 1977 seçimlerinde MSP'den aday olmuştu. O dönemde yanında olmadım. Mitinglerine de gitmemiştim. Seçilememişti zaten. İyi ki de seçilmemiş yoksa 12 Eylül'de siyasi yasaklı olacaktı ve ANAP'ı kuramayacaktı.