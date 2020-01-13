Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şoke eden açıklama! Eski eşi Rıza Esendemir bu sözlere ne diyecek?

Özel hayatında aradığı mutluluğu bulamayan İrem Derici, önceki akşam Cihangir'deydi. Bir mekândan çıkarken objektife takılan ünlü şarkıcı ayaküstü muhabirlerle sohbet etti.

AÇIKLAMALARI ŞOKE ETTİ!

Hürriyet'in haberine göre; İrem Derici, "2020'den aşk mı para mı diliyorsunuz" sorusuna ise ilginç bir yanıt verdi: "Tabii ki para. Zaten aşk diye kandıklarım paraya gelmiyor mu? Madem öyle bilinçli olalım, parayı buldun mu onlar gelir." Rıza Esendemir'le 2016 yılında boşanan Derici, Ataberk Özdene ve Lider Şahin'le aşk yaşamıştı. Rıza Esendemir'in bu sözler karşında vereceği cevap merak konusu oldu!