Haberler > Günaydın Haberleri > Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şoke eden açıklama! Eski eşi Rıza Esendemir bu sözlere ne diyecek?

Ünlü şarkıcı 'den şoke eden açıklama! Eski eşi bu sözlere ne diyecek?

Özel hayatında aradığı mutluluğu bulamayan ünlü şarkıcı , önceki akşam Cihangir’deydi. İrem Derici, “2020’den aşk mı para mı diliyorsunuz” sorusuna ise ilginç bir yanıt verdi: “Tabii ki para. Zaten aşk diye kandıklarım paraya gelmiyor mu? Madem öyle bilinçli olalım, parayı buldun mu onlar gelir.” ’le 2016 yılında boşanan Derici, Ataberk Özdene ve Lider Şahin’le aşk yaşamıştı. İrem Derici’nin eski eşi Rıza Esendemir bu sözlere ne diyecek?

Giriş Tarihi: 13.1.2020 15:02 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 15:14
Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şoke eden açıklama! Eski eşi Rıza Esendemir bu sözlere ne diyecek?

Özel hayatında aradığı mutluluğu bulamayan , önceki akşam Cihangir'deydi. Bir mekândan çıkarken objektife takılan ünlü şarkıcı ayaküstü muhabirlerle sohbet etti.

AÇIKLAMALARI ŞOKE ETTİ!

Hürriyet'in haberine göre; İrem Derici, "2020'den aşk mı para mı diliyorsunuz" sorusuna ise ilginç bir yanıt verdi: "Tabii ki para. Zaten aşk diye kandıklarım paraya gelmiyor mu? Madem öyle bilinçli olalım, parayı buldun mu onlar gelir." 'le 2016 yılında boşanan Derici, Ataberk Özdene ve Lider Şahin'le aşk yaşamıştı. Rıza Esendemir'in bu sözler karşında vereceği cevap merak konusu oldu!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şoke eden açıklama! Eski eşi Rıza Esendemir bu sözlere ne diyecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN