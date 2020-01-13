Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 13 Ocak 2020 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 13 Ocak 2020 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 13 Ocak 2020 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Ruhumuzu temizliyor Venüs!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 OCAK 2020 PAZARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Gök kubbe, yer yüzündeki en derin göbek bağlarını koparıyor. Güneş-Plüton kavuşumu; çürümüş sistemleri işaret ederken, Pentagon gibi kritik yapıların zaaflarını dünya gündemine dökebilir. Ay burcu Balık olan dünyanın kalbi İstanbul'la ilgili önemli kararlar alınmaya başlanabilir.

Koç: Hafta başına sabırsızlığın üstünde başlıyor ve kendini dış etkenlere karşı korumaktan da geri kalmıyorsun. İş hayatındaki bir Koç burcuysan herhangi bir konu hakkında ortaya çıkabilecek tartışma, yanlış yorumlamaların sonucu daha da büyüyebilir.

Boğa: "Ben ve çevrem…" diyerek ilişkilerindeki yerini hesaplayacağın bir güne giriyorsun Boğa burcu. Tanımadığın biri sana adres sormak maksadıyla yaklaşsa bile ondan şüphelenebilirsin. Endişe ve gereğinden fazla kaygı ile ilişkilerine yöneldiğin bugün, özellikle iş çevrene karşı baskıcı bir imaj yaratabilirsin.

İkizler: Bugün kendini fazlası ile yorgun hissedebilirsin. "O, olsaydı böyle olmazdı…" diye iç geçirerek geçmiş ilişki karakterlerine özlem duyabilir, eğer varsa yeni partnerini bu yönde sıkıştırabilirsin.