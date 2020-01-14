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Bir opera başyapıtı

Giriş Tarihi: 14.1.2020
Bir opera başyapıtı
ALMAN yazar J. W. Goethe'nin aynı adlı eserinden sahneye taşınan, Fransız besteci Charles-François Gounod'un başyapıtı 'Faust' operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sanatseverlerle buluşturuluyor. Goethe'nin edebiyat, politika ve doğa bilimleri üzerine yazdığı tüm eserlerin özeti olarak kabul edilen 'Faust'un librettosu, Gounod'nun birlikte çalıştığı Jules Paul Barbier ile Michel Florentin Carre'ye ait. Recep Ayyılmaz'ın sahneye koyduğu eserde; 'Faust' rolünü Erdem Erdoğan ve Hüseyin Likos dönüşümlü olarak üstleniyor.
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Bir opera başyapıtı
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