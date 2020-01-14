Bu şarkı tüm kadınlar için

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TÜRK halk müziğinin ünlü ismi Türkü, Seyhan Müzik etiketiyle çıkan 'Yeniden/Vazgeçmedim Söylemekten' albümünde yer alan 'Ağlamaya Doymayan Gözüm' isimli esere klip çekti. Sözleri Gülizar Ergin'e, müziği Güler Duman'a ait parçaya, Erkan Nas yönetmenliğinde klip çekildi. Albüm kayıtlarında eseri seslendirirken duygusal anlar yaşadığını ifade eden Türkü, şunları söyledi: "Hepimiz kendimizinkini en büyük dertmişçesine yaşıyoruz ama aslında öyle dertler var ki, belki de bizim yaşadığımız onların yanında hiç sayılır. İşte bu eser tam da bunu anlatıyor. 'Ağlamaya Doymayan Gözüm' klibimi, gözü yaşlı tüm kadınlarımıza hediye ediyorum. Dilerim ki, tüm kadınların gözünden akan sadece mutluluk gözyaşları olsun."