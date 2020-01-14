Ünlü sanatçı Recep Aktuğ'un cenaze töreni ne zaman? Sanatçı Recep Aktuğ'un cenazesi ile ilgili tüm detaylar...

65 yaşında hayata veda eden ünlü sanatçı Recep Aktuğ için yarın Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılınacak. Sanatçının cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ÖLÜM HABERİ INSTAGRAM'DAN DUYURULDU

İki yıl önce hastaneye kaldırılan ve KOAH teşhisi konulan usta oyuncu Recep Aktuğ'un kişisel Instagram hesabından oyuncunun hayatını kaybettiği duyuruldu. Aktuğ'un hesabından yapılan paylaşımda "Recep Aktuğ vefat etmiştir... Tüm sevenlerinin başı sağ olsun..." mesajı yayımlandı.

"CANIM BABAMI KAYBETTİM"

Recep Aktuğ'un kendisi gibi oyuncu olmayı seçen kızı Zeynep Aktuğ, babasının ölüm haberini sosyal medya hesabından "Canım babam Recep Aktuğ'u kaybettim" sözleri ile duyurdu.

DOSTLARI MESAJ YAYIMLADI

Recep Aktuğ'un vefatının ardından ünlü isimler sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Rol arkadaşı Nebahat Çehre, Instagram'da Recep Aktuğ'un fotoğrafını paylaşarak, "Sözler bazen anlamlarını yitirir. Işıklar içinde uyu güzel adam. #recepaktuğ" yazdı.

Sanatçı Ferhat Göçer, Twitter'dan "Sanat camiamızın çok değerli bir üstadı.... Ağabeyimiz Recep Aktuğ vefat etti... Çok üzgünüm... Toprağı bol, mekanı cennet olsun..." paylaşımında bulundu.

Müzisyen Selçuk Ural, "Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun... Çok üzgünüm, çok erken oldu arkadaşım." sözleriyle üzüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Recep Aktuğ için Oda Tiyatrosu ve Oyuncular Sendikası da başsağlığı mesajı yayımladı.