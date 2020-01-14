Terasta kış eğlencesi

BUGÜN NELER OLDU

FOUR Seasons Hotel Bosphorus, çocukların yarı yıl tatil heyecanını, açık hava terasında kurulan Winter City ile karşılıyor. Buz pisti, maskot bandosu, saksafon şov, baloncuk ve jonglör gösterisi, müzik ve lezzetli tatlar eşliğinde çocuklar, sömestir boyunca aileleriyle birlikte eğlenceli zaman geçirecek. Boğaz manzaralı terasta kış ruhunu renkli aktivitelerle yansıtacak olan etkinlik; her gün 12.00-20.00 saatleri arasında gerçekleşecek. DJ müziklerinin yanı sıra sokak lezzetleri de sizi bekliyor.