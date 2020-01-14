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DENIZBANK Çocuk Operası, 'Papagenolar'ın ardından 'Wolfie Harikalar Operasında' adlı ikinci eseri sahneye taşıyor. Caner Akın'ın rejisörlüğünde, besteci, şef Murat Cem Orhan'ın yönetiminde ve allaturca'nın yapımıyla 16 Şubat'ta Zorlu PSM Platinum Sahnesi'nde ilk temsili gerçekleşecek olan esere, Avrasya Oda Orkestrası ve Çocuk Korosu eşlik edecek. Wolfie Harikalar Operasında, zamanı olmayan bir mekana düşen 'Yönetmen'in, opera eserini hayata geçirme serüvenini konu alıyor. 'Yönetmen'in Mozart'ın küçüklüğü 'Wolfie'yi görmesi ile macera başlıyor.