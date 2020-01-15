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20 yıllık evli çiftin aşkı tekrar bulma öyküsü

ATV'nin yeni bombası , ünlü yıldızları bir araya getirecek. Osman Sınav imzalı dizi için , , İlayda Çevik, , , Uğur Çavuşoğlu, Tuğçe Ersoy, Yiğit Koçak, Selim Gürata ve Ayşe Defne Piriççi gibi oyuncularla el sıkışıldı. 20 yıldır evli olan bir çiftin aşkı yeniden bulma hikayesini anlatan dizinin yapımcılığını Sinegraf üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Murat Onbul ve Aslı Kahraman oturuyor

Giriş Tarihi: 15.1.2020
20 yıllık evli çiftin aşkı tekrar bulma öyküsü

Usta yönetmen Osman Sınav'ın yeni dizisi 'Gel Dese Aşk, yakında atv'de başlıyor. Yapımcılığını Sinegraf'ın üstlendiği, Murat Onbul'un ve Aslı Kahraman'ın yönettiği dizide; Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman, Ertan Saban, Uğur Çavuşoğlu, Tuğçe Ersoy, Yiğit Koçak, Selim Gürata ve Ayşe Defne Piriççi rol alıyor.



'Gel Dese Aşk'; görevleri ve istekleri arasında sıkışan, mutsuzluklarını suskunluklarının arkasında büyüten insanların hikayesini anlatıyor. Dizi, kırgınlıklarının üstünde ayakta durmaya çalışan 20 yıldır evli bir çiftin, aşkı yeniden bulmasını konu ediniyor.

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20 yıllık evli çiftin aşkı tekrar bulma öyküsü
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