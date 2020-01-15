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30 yıl sonra İstanbul sahnesinde

Giriş Tarihi: 15.1.2020
Gönül Yazar 30 yıl sonra İstanbul sahnesinde
18 Ocak'ta Büyük Kulüp'te gerçekleşecek olan Aile Gazinosu; sanatçıları, dekoru ve atmosferi ile 1970'li yılların unutulmaz gazino kültürünü günümüze taşıyacak. Gönül Yazar'ın 30 yıl aradan sonra ilk kez İstanbul'da sahneye çıkacağı gecede, 70'lerin ruhunu geri getiren büyük orkestra ve saz heyeti ile gazino programlarının rengi oryantal sanatçısı yer alacak. Aile Gazinosu'nun kadrosunda; Seyyal Taner, Gülden Karaböcek, Semiha Yankı, Rana Alagöz, Ersan Erdura, Hilal Özdemir, İskender Doğan ve Funda yer alıyor.
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