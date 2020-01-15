Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 15 Ocak 2020 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 15 Ocak 2020 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 15 Ocak 2020 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Koşular değişiyor Merkür Kova'ya geçiyor" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 15 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Kartlar dağılırken yeniliklere adapte olanlar kazanıyor günleri başladı. Gökyüzünün iki devi kol kolayken, ayrıca Mars-Satürn 45'liği de gerçekleşiyor. Otomotiv sektörünü yakından ilgilendirirken, demir çelik sektöründe büyük yenilikleri tetikliyor. Toprak günlerine ayak uyduran kurumlar gelecekteki köşesin tayin edecek.

Koç: Eğitim sektöründe çalışıyorsan veya devam etmekte olan bir eğitimin varsa, senin için önemli bir gün. Günün akışı çalıştığın sektörde, önüne engeller çıkabileceğini işaret ediyor.

Boğa: Kariyerin açısından senin için çok güzel olacak çeşitli atılımlara girebilir, bu atılımlarla kendine farklı gelir kapıları açabilirsin. Güzellik veya beslenme sektöründe çalışıyorsan, işinle ilgili yasal düzenlemeler olabilir.

İkizler: Bugün kendine karşı biraz daha esnek olmaya ne dersin? Uzun zamandır yapmak isteyip de sürekli ertelediğin planların bugün bir listesini yap ve bu hafta sonu uygulama başla…