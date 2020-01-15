Yeni yıl davetinde doğum günü sürprizi

BUGÜN NELER OLDU

Türk Böbrek Vakfı'nın düzenlediği Yeni Yıla Merhaba Daveti, vakıf destekçilerini Ruby'de buluşturdu. TBB Başkanı Timur Erk ve Yönetim Kurulu Üyesi Seval Ermiş'in evsahipliğindeki davette vakıf üyelerinin yanı sıra birçok isim vardı. Organizasyona Aynur Arıkan, Figen ve Hayati Babaoğlu, Nurhan Tarman, Kardelen Acar, Nilgün Çolak ve kızları Aleyna ile Alara Çolak da katıldı. Gecede vakıf destekçilerinden Nilgün Çolak'a doğum günü sürprizi yapıldı. Başkan Timur Erk ve Seval Ermiş'in pasta sürprizi karşısında şaşıran Çolak, mutluluğunu kızlarıyla paylaştı