Cambridge’li güzelin uluslararası başarısı

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Bilmez' dizisi ile tanınan genç oyuncu Beran Özel, Özbekistan televizyonları için çekilen, Rusya'da da yayınlanacak olan 'Uzak Aşk' adlı dizide 'Özlem' karakterini canlandırıyor. Cambridge Görsel ve Sahne Sanatları Okulu'nda oyunculuk eğitimi alan Özel; İngiltere'de Royal Academy of Dramatic Arts'ın düzenlediği 'RADA Shakespeare Ödülleri'nde sahnelediği oyunuyla bronz ödül kazanmış. Sosyal medyada yabancı hayranları tarafından büyük ilgi gören yetenekli oyuncu, aldığı güzel yorumlar karşısında mutlu olduğunu belirtti. Yapımcılığını Ruslan Mirzayev, yönetmenliğini Ozod Şams'ın üstlendiği 'Uzak Aşk'ta, Gürkan Uygun da konuk oyuncu olarak yer alıyor.