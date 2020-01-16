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fena köpürdü

Ünlü oyuncu , Emirgan'da 25 milyon lira değerindeki dört katlı bir villayı aylık 15 bin liraya kiraladı. Önceki gün Aşiyan'daki evinden cipiyle eşya taşırken görüntülenen Dere, gazetecileri fark edince sinirlendi

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 16.1.2020
Cansu Dere fena köpürdü

Cansu Dere, kendisine Emirgan'da yeni bir yuva buldu. Ünlü oyuncu, 25 milyon lira değerindeki dört katlı bir villayı aylık 15 bin liraya kiraladı. Önceki gün Aşiyan'daki evinden cipiyle eşya taşırken görüntülenen Dere, gazetecileri fark edince sinirlendi. Elindeki kutuları arabanın içine fırlatan oyuncu, şoförüne "Bizi nasıl buldu bunlar!" diye bağırdı.



ARKADAŞLARI SİNEM VE KENAN'A KOMŞU OLDU
Cansu Dere'nin yeni villası, Emirgan'da Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal çiftinin evinin alt sokağında bulunuyor. Dere, artık arkadaşlarına çok yakın oturacak.

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Cansu Dere fena köpürdü
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