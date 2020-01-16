Cemil İpekçi’ye Anadolu Rüzgarı cezası

BUGÜN NELER OLDU

Anadolu'nun kültürel zenginliğini tanıtmak amacıyla hazırlanan Anadolu Rüzgarı projesi, sponsor bulunamadığı için yarım kalmıştı. Bu olay sonrası proje sahibi Cemil Akyol, modacı Cemil İpekçi'ye ödediği 100 bin doların iadesi için dava açmıştı. Dava, üç yıl sonra sonuçlandı. Mahkeme ödenen 10 bin doları düşerek, 90 bin doların faiziyle birlikte ödenmesine hükmetti. Yargıtay'a itiraz eden Cemil İpekçi'nin talebi değerlendirilerek davanın Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmesi gerekçesiyle karar geri gönderildi. Mahkeme, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tahsis edilen 40 bin doları düşerek İpekçi'nin 50 bin dolar ödemesine hükmetti.