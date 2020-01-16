Naim Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu’nun Cep Herkülü filmine karşı açtıkları davada karar çıktı!

Halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızları, kendilerinden izinsiz çekilen 'Cep Herkülü'nün gösteriminin durdurulması için dava açtı. Mahkeme, talebi delil yetersizliği nedeniyle reddetti.

CEP HERKÜLÜ' FİLMİNİN DURDURULMASI İÇİN DAVA AÇMIŞLARDI

Milli halterci merhum Naim Süleymanoğlu'nun kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu, babalarının Avrupa ve dünya şampiyonluğundan kazandığı madalyaların kayıp olduğu iddiasıyla bir süre önce mahkemeye başvurmuştu. Ardından babalarının hayatının anlatıldığı, çekimleri devam eden 'Cep Herkülü' filminin durdurulması için dava açmışlardı. İki kız kardeşin avukatı Aziz Demir; Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ile yapım şirketi Dijital Yapım Evi Reklam Film Sanayi Şirketi ile yapımcı Mustafa Uslu arasında film sözleşmesi yapıldığını, filmin sinemalarda gösterileceğini ve bundan da sadece Muharrem Süleymanoğlu'nun bedel alacağını öğrendi.