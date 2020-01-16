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’nun kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu’nun filmine karşı açtıkları davada karar çıktı!

Efsane halterci ’nun iki kızı Sezin ve Esin Süleymanoğlu’nun, babalarının hayatını anlatan filmine karşı açtıkları dava reddedildi. Mahkeme, filmin gösteriminin durdurulmasını isteyen Süleymanoğlu kardeşlerin gösterdiği delillerin yeterli olmadığına hükmetti. Filmin, yapımcı Mustafa Uslu tarafından kendilerinden izin alınmadan çekildiğini belirten kardeşlerin ihtiyati tedbir talebi de reddedildi.

ALİ OKTAY ALİ OKTAY Günaydın
Giriş Tarihi: 16.1.2020 08:42 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 08:52
Naim Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu’nun Cep Herkülü filmine karşı açtıkları davada karar çıktı!

Halterci 'nun kızları, kendilerinden izinsiz çekilen ''nün gösteriminin durdurulması için dava açtı. Mahkeme, talebi delil yetersizliği nedeniyle reddetti.

CEP HERKÜLÜ' FİLMİNİN DURDURULMASI İÇİN DAVA AÇMIŞLARDI

Milli halterci merhum Naim Süleymanoğlu'nun kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu, babalarının Avrupa ve dünya şampiyonluğundan kazandığı madalyaların kayıp olduğu iddiasıyla bir süre önce mahkemeye başvurmuştu. Ardından babalarının hayatının anlatıldığı, çekimleri devam eden 'Cep Herkülü' filminin durdurulması için dava açmışlardı. İki kız kardeşin avukatı Aziz Demir; Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ile yapım şirketi Dijital Yapım Evi Reklam Film Sanayi Şirketi ile yapımcı Mustafa Uslu arasında film sözleşmesi yapıldığını, filmin sinemalarda gösterileceğini ve bundan da sadece Muharrem Süleymanoğlu'nun bedel alacağını öğrendi.

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Naim Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu’nun Cep Herkülü filmine karşı açtıkları davada karar çıktı!
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