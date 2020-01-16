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’nun kızlarına kötü haber

Halterci ’nun kızları, kendilerinden izinsiz çekilen ‘’nün gösteriminin durdurulması için dava açtı. Mahkeme, talebi delil yetersizliği nedeniyle reddetti

ALİ OKTAY ALİ OKTAY Günaydın
Giriş Tarihi: 16.1.2020
Naim Süleymanoğlu’nun kızlarına kötü haber

Milli halterci merhum Naim Süleymanoğlu'nun kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu, babalarının Avrupa ve dünya şampiyonluğundan kazandığı madalyaların kayıp olduğu iddiasıyla bir süre önce mahkemeye başvurmuştu. Ardından babalarının hayatının anlatıldığı, çekimleri devam eden 'Cep Herkülü' filminin durdurulması için dava açmışlardı. İki kız kardeşin avukatı Aziz Demir; Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ile yapım şirketi Dijital Yapım Evi Reklam Film Sanayi Şirketi ile yapımcı Mustafa Uslu arasında film sözleşmesi yapıldığını, filmin sinemalarda gösterileceğini ve bundan da sadece Muharrem Süleymanoğlu'nun bedel alacağını öğrendi.



'ÇEKİMLER DURDURULSUN'
Avukat Demir, "Naim Süleymanoğlu'nun hayatının film yapılarak kazanç kapısı haline getirilmesine kızlarının izni yoktur. Film çekiminin tedbiren durdurulmasına ve daha sonra filmin gösterime girmesinin engellenmesine karar verilmesini istiyoruz" diyerek dava açtı. Ancak mahkeme, iki kız kardeşin filmin gösteriminin durdurulması yönündeki taleplerini, delillerin yetersiz olduğu gerekçesiyle reddetti.

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Naim Süleymanoğlu’nun kızlarına kötü haber
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