TESİYAP’ın yenı başkanı oldu

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin önde gelen sinema ve dizi film yapımcılarının üyesi olduğu TESİYAP, 9. Olağan Genel Kurulu'nu topladı. Genel Kurul'da, Yönetim Kurulu'na yapımcılar Timur Savcı, Fatih Aksoy, Şükrü Avşar, Kerem Çatay ve Burak Sağyaşar oy birliği ile seçildi. TESİYAP'ın Yönetim Kurulu Başkanı ise Timur Savcı oldu. Savcı ve diğer yapımcılar, sektörel çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal haklarını korumak ve geliştirmek için birlikte hareket etmenin önemini vurguladı. İç piyasada 1.5 milyar TL büyüklüğe ulaşan Türk dizileri Hollywood'dan sonra dizi ihracatında dünya sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.