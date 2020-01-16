Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ: Tarih geçmişte yaşandı ama ruhu hâlâ devam ediyor!

Yarın vizyona girecek olan 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nın yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, filmi GÜNAYDIN'a anlattı...

■ Filmimiz 40'tan fazla ülkede de gösterilecek. Amerika'da 12 eyalatte birden vizyonda olacak. Dünyanın tarihimize çok büyük merakı var. Osmanlı, dünya tarihinde önemli bir aktör, birçok devleti etkilemişiz.

■ Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra hedefi papalık, artık Sırplarla, Macarlarla mücadeleye giriliyor. Film; bizim ilk dönem akıncıların fütuhat politikasını anlatıyor. Aslında savaş filmi değil, Ömer Seyfettin hikayelerindeki gibi bir ruhun öyküsü. Çok büyük bir dram var içinde.

■ Bu filmi yapmaktaki gayem; Osmanlı'nın o coğrafyalarda nasıl fütuhat ettiği, fetih yaptığı, nasıl bir strateji uyguladığını anlatmak. Tarih geçmişte yaşandı ama ruhu bugün de devam ediyor. İsimleri, aktörleri ve mekanı değiştir, hikaye aynı, gelecekte de devam edecek.

■ Çok büyük bir prodüksiyon. Filmimizde kara şahini bile yedi ay eğittik. Oyuncuları iki gün dağda bıraktık. Bir akıncı gibi çalıştılar, yemek yediler, geceler geçirdiler.