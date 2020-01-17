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sosyal medyadan duyurdu! Acun Ilıcalı'dan ''la Sofrada' programının durdurulmasıyla ilgili açıklama!

ile format hırsızlığıyla suçladığı 'ye dava açmıştı. Acun Ilıcalı; Fox'un, formatını 'de yayınlanan 'den çalıp ''la Sofrada' adıyla ekrana getirdiği programın yayınının durdurulmasını istemişti. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından programının durdurulması talebinin mahkeme tarafından reddedildiği yönünde çıkan haberler ilgili açıklamada bulundu. İşte TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın o açıklaması...

Giriş Tarihi: 17.1.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 10:03 ABONE OL
Acun Ilıcalı sosyal medyadan duyurdu! Acun Ilıcalı'dan 'Zuhal Topal'la Sofrada' programının durdurulmasıyla ilgili açıklama!

, FOX'ta yayınlanan "'la Sofrada" programının, 'de yayınlanan "" programından çalıntı olduğunu iddia ederek mahkemeye gitmişti.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Acun Ilıcalı ile format hırsızlığıyla suçladığı arasında yeni gelişme! Ilıcalı; Fox'un, formatını TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'den çalıp Sofrada adıyla ekrana getirdiği programın yayınının durdurulmasını istedi.

Acun Ilıcalı, bugün programın durdurulması talebinin mahkeme tarafından reddedildiği yönünde çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.

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Acun Ilıcalı sosyal medyadan duyurdu! Acun Ilıcalı'dan 'Zuhal Topal'la Sofrada' programının durdurulmasıyla ilgili açıklama!
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