Acun Ilıcalı sosyal medyadan duyurdu! Acun Ilıcalı'dan 'Zuhal Topal'la Sofrada' programının durdurulmasıyla ilgili açıklama!

Acun Ilıcalı , FOX'ta yayınlanan "Zuhal Topal'la Sofrada" programının, TV8'de yayınlanan "Yemekteyiz" programından çalıntı olduğunu iddia ederek mahkemeye gitmişti.

MAHKEMEYE BAŞVURDU



Acun Ilıcalı ile format hırsızlığıyla suçladığı Fox TV arasında yeni gelişme! Ilıcalı; Fox'un, formatını TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'den çalıp Sofrada adıyla ekrana getirdiği programın yayınının durdurulmasını istedi.

Acun Ilıcalı, bugün programın durdurulması talebinin mahkeme tarafından reddedildiği yönünde çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.