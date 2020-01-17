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terörist başı 'a övgü yağdırmış! Kadir İnanır'a tepki büyüyor!

Terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu bulunan eski eş genel başkanı 'ın yazdığı tiyatro oyununu en ön sıradan izleyen tanıdık isimler arasında da vardı. Tiyatrodaki fotoğraf tartışılmaya devam ederken Kadir İnanır'ın geçmişte yaptığı bir değerlendirme yeni tepkilere neden oldu. Kadir İnanır'ın 2014 yılında katıldığı bir programda terörist başı için "O halkının önderi, kendi halkının lideri" dediği ortaya çıktı...

Giriş Tarihi: 17.1.2020 13:58 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 14:12 ABONE OL
Kadir İnanır terörist başı Öcalan'a övgü yağdırmış! Kadir İnanır'a tepki büyüyor!

Terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununu en ön sıradan izleyen tanıdık isimler arasında Kadir İnanır da vardı.

Kadir İnanır'dan terör elebaşına övgü! 'Tiyatro' tepkisi büyüyor

"ÖCALAN HALKININ ÖNDERİ, KENDİ HALKININ LİDERİ"

Tiyatrodaki fotoğraf tartışılmaya devam ederken Kadir İnanır'ın geçmişte yaptığı bir değerlendirme yeni tepkilere neden oldu. Kadir İnanır'ın 2014 yılında katıldığı bir programda terörist başı Öcalan için "O halkının önderi, kendi halkının lideri" dediği ortaya çıktı...

Söz konusu sözler başka bir programda da gündeme geldi. Bu programa katılan gazeteci Kadir Yıldız, Kadir İnanır'ın bu sözlerini hatırlattı. Ancak içlerinde CHP' li Barış Yarkadaş ve gazeteci İsmail Saymaz'ın da bulunduğu diğer konuklar bu sözlere inanmadı hatta kahkahalarla güldü. Görüntülerinin ortaya çıkması ile sözlerin gerçekliği kanıtlanmış oldu.

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Kadir İnanır terörist başı Öcalan'a övgü yağdırmış! Kadir İnanır'a tepki büyüyor!
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