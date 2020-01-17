Vatan Şaşmaz'ın katili manken Filiz Aker'in yıllar önce söyledikleri kan dondurdu!

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ı otel odasında sırtından vurarak öldüren sonrada intihar eden eski manken Filiz Aker'in yıllar önce verdiği bir röportajda söylediği sözler adeta kan dondurdu. 2017 yılında sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz'ı tabancayla vurarak öldüren ve ardından intihar eden Filiz Aker'in, 1993 yılında yaptığı bir röportaj gün yüzüne çıktı. Genç yaşta feci bir şekilde öldürülen Vatan Şaşmaz'ın katili Filiz Aker ile 1993 yılında yaptığı söyleşinin küpürünü paylaşan Sema Denker, Filiz Aker'in cinayet işleyebilecek bir ruh haline sahip olduğunu ortaya koydu. İşte Vatan Şaşmaz'ın katili Filiz Aker'in yıllar önce söylediği şok edici sözler....
Giriş Tarihi: 17.1.2020 16:07Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 16:15ABONE OL
Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ı otel odasında sırtından vurarak öldüren sonrada intihar eden eski manken Filiz Aker'in yıllar önce verdiği bir röportajda söylediği sözler adeta kan dondurdu.