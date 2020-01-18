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oğlu Karan ile ne zaman fotoğraf paylaşacak? ile ilgili sözlerinde detayı...

'nin dev yapımı 'ın yıldızı ve eşi güzel oyuncu son dönemin en çok konuşulan ünlü isimlerinden. Çalıkuşu dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan 2017 yılında evlenmişlerdi. Parmakla gösterilen evliliklerini bebekle taçlandıran Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti Nisan ayında çekirdek aile olmuşlardı. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in Karan adını verdikleri bebeklerinin yüzünü 9 aylık olana kadar adeta sır gibi sakladılar. Fahriye Evcen'in hayranlarına bir sürpriz yaparak 2019'a veda ederken oğlu ile çekilmiş fotoğraflarını hesabından paylaştı. 'ın 3 kare fotoğrafına kısa sürede 3 milyondan fazla beğeni geldi. Geçen zamana rağmen baba ile tek fotoğrafını dahi paylaşmadı. Herkesin sabırsızlıkla beklediği 'ın sosyal medyada en çok merak edilenlerden oldu. Peki Karan ile ne zaman fotoğraf paylaşacak? Önceki akşam Etiler'de görüntülenen Burak Özçivit muhabirlerin oğlu Karan ve eşi Fahriye Evcen ile ilgili sorularına yanıt verdi...

Giriş Tarihi: 18.1.2020 15:28 Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 15:41 ABONE OL
Burak Özçivit oğlu Karan ile ne zaman fotoğraf paylaşacak? Burak Özçivit'in oğlu Karan ile ilgili sözlerinde Fahriye Evcen detayı...

'nin dev yapımı 'ın yıldızı ve eşi güzel oyuncu son dönemin en çok konuşulan ünlü isimlerinden. Çalıkuşu dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan 2017 yılında evlenmişlerdi. Parmakla gösterilen evliliklerini bebekle taçlandıran Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti Nisan ayında çekirdek aile olmuşlardı. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in Karan adını verdikleri bebeklerinin yüzünü 9 aylık olana kadar adeta sır gibi sakladılar.

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Burak Özçivit oğlu Karan ile ne zaman fotoğraf paylaşacak? Burak Özçivit'in oğlu Karan ile ilgili sözlerinde Fahriye Evcen detayı...
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