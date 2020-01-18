Burak Özçivit oğlu Karan ile ne zaman fotoğraf paylaşacak? Burak Özçivit'in oğlu Karan ile ilgili sözlerinde Fahriye Evcen detayı...

Atv'nin dev yapımı Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi güzel oyuncu Fahriye Evcen son dönemin en çok konuşulan ünlü isimlerinden. Çalıkuşu dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2017 yılında evlenmişlerdi. Parmakla gösterilen evliliklerini bebekle taçlandıran Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti Nisan ayında çekirdek aile olmuşlardı. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in Karan adını verdikleri bebeklerinin yüzünü 9 aylık olana kadar adeta sır gibi sakladılar.