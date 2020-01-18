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Çağla Şıkel ölümden döndü! Podyumda facianın eşiğinden dönen Çağla Şıkel o anları paylaştı...

Ünlü manken Çağla Şıkel yine podyumda rüzgar gibi esti. Çağla Şıkel, önceki akşam 'nın 'nde gerçekleşen defilesinde boy gösterdi. Güzelliğiyle izleyenleri büyüleyen Çağla Şıkel'e adeta nazar değdi. Ünlü manken Çağla Şıkel, sırasında korkunç bir kazanın eşiğinden döndü. Podyumda ışıkları tutan bir demir, Çağla Şıkel'in hemen arkasına düştü. Ucuz atlattığı kazayı hesabından paylaşan Çağla Şıkel "provada ben & defilede ben" notunu düştü.

Giriş Tarihi: 18.1.2020 12:36 Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 13:07 ABONE OL
Çağla Şıkel ölümden döndü! Podyumda facianın eşiğinden dönen Çağla Şıkel o anları paylaştı...

Ünlü manken Çağla Şıkel yine podyumda rüzgar gibi esti. Çağla Şıkel, önceki akşam 'nın 'nde gerçekleşen defilesinde boy gösterdi. Güzelliğiyle izleyenleri büyüleyen Çağla Şıkel'e adeta nazar değdi.

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Çağla Şıkel ölümden döndü! Podyumda facianın eşiğinden dönen Çağla Şıkel o anları paylaştı...
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