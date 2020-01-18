Çağla Şıkel ölümden döndü! Podyumda facianın eşiğinden dönen Çağla Şıkel o anları paylaştı...
Ünlü manken Çağla Şıkel yine podyumda rüzgar gibi esti. Çağla Şıkel, önceki akşam Hakan Akkaya'nın İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen defilesinde boy gösterdi. Güzelliğiyle izleyenleri büyüleyen Çağla Şıkel'e adeta nazar değdi. Ünlü manken Çağla Şıkel, defile sırasında korkunç bir kazanın eşiğinden döndü. Podyumda ışıkları tutan bir demir, Çağla Şıkel'in hemen arkasına düştü. Ucuz atlattığı kazayı sosyal medya hesabından paylaşan Çağla Şıkel "provada ben & defilede ben" notunu düştü.
Giriş Tarihi: 18.1.2020 12:36Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 13:07ABONE OL
Ünlü manken Çağla Şıkel yine podyumda rüzgar gibi esti. Çağla Şıkel, önceki akşam Hakan Akkaya'nın İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen defilesinde boy gösterdi. Güzelliğiyle izleyenleri büyüleyen Çağla Şıkel'e adeta nazar değdi.