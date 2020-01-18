Her ay ciddi kiralar aldılar şimdi de yıktılar

BUGÜN NELER OLDU

Nişantaşı'nda sosyetik isimlerin buluşma adresi olan Beymen Brasserie'de gerçekleşen yıkımın ardından başka mekanlara da müdahalede bulunuldu.Önceki gün Şişli Belediyesi ekipleri, işgal sınırını aştığı gerekçesiyle çevredekilerin şaşkın bakışları altında Beymen Brasserie'nin önündeki oturma alanını kepçeyle yıktı. Bu gelişmenin ardından dün de Biber, Nişantaşı 22, Kırıntı ve Mona gibi mekanlara bu gerekçeyle müdahale edildi. Çok öfkeli olan Nişantaşı esnafı, zabıta görevlilerine büyük tepki gösterdi. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen birçok esnaf, belediyeye öfke kustu. İşletmeci Uğur Karabayır, "Olacak iş değil. Restoranları yasaklayın, herkes kurtulsun. Verilen bunca vergi, yatırım, emek var. Her ay ciddi kiralar aldılar bu işletmelerden, sonra yıktılar" dedi. Biber'in işlemecisi Erkan Kara ise "Karşı çıkmadık ama hepimiz bu konuda çok rahatsızız" diye konuştu.