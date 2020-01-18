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Patron çıldırdı

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 18.1.2020 ABONE OL
Patron çıldırdı
Model Didem Soydan'ın Levent'te bulunan mağazasında çalışan bir elemanı, 19 Aralık'ta bir taksiye bindi. İddiaya göre taksi şoförü, elemanın nerede çalıştığını öğrenince "Senin patronun da ayrı bir güzel" dedi. Çalışan, mağazaya dönünce taksiciyle aralarında geçen diyaloğu Soydan'a anlattı.

'KİMLİĞİ TESPİT EDİLSİN'
ÇOK sinirlenen ünlü model, savcılığa gidip şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerinden taksicinin kimliğinin tespit edilmesini isteyen Soydan, kendisi hakkında taciz içerikli sözler söylediği gerekçesiyle şoförün cezalandırılmasını istedi.
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Patron çıldırdı
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