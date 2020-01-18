Patron çıldırdı

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Model Didem Soydan'ın Levent'te bulunan mağazasında çalışan bir elemanı, 19 Aralık'ta bir taksiye bindi. İddiaya göre taksi şoförü, elemanın nerede çalıştığını öğrenince "Senin patronun da ayrı bir güzel" dedi. Çalışan, mağazaya dönünce taksiciyle aralarında geçen diyaloğu Soydan'a anlattı.ÇOK sinirlenen ünlü model, savcılığa gidip şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerinden taksicinin kimliğinin tespit edilmesini isteyen Soydan, kendisi hakkında taciz içerikli sözler söylediği gerekçesiyle şoförün cezalandırılmasını istedi.