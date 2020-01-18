‘Şiki Şiki Baba’ korosu

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü şarkıcı Ayla Çelik, geçtiğimiz günlerde Mehmet Davran'ın işlettiği Meftun adlı mekanda sahneye çıktı. Çelik'i gecede sanatçı dostları da yalnız bırakmadı. Bu isimler arasında Aslı Şen, Gamze Geçeli, Beyaz, Gökhan Tepe de vardı. Çelik, "Benim yol arkadaşım. Onun onayı olmadan hiçbir şarkı içime sinmiyor" dediği Gökhan Özen'i sahneye davet etti. Ardından "Bana verdiği her sözü tutmuştur. Saf sevgi benimki Beyaz'a olan. İnanılmaz bir dost. Onun yeri başka" dediği Beyaz'la 'Bağdat'ı seslendirdi. Sonra Ayla Çelik, Gökhan Tepe, Beyaz ve söz yazarı Şebnem Sungur hep birlikte 'Şiki Şiki Baba' şarkısını söyledi.