Son dakika haberi: Ünlü Rapçi Sagopa Kajmer'e şok! Sagopa Kajmer'in klibine soruşturma...

Sagopa Kajmer olarak tanınan rapçi Yunus Özyavuz, Youtube'de yayınlanan "Toz taneleri" adlı klibine şikayet yağdı. Sagopa Kajmer klibinde sigara içerek insanları sigaraya özendirdiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi.Sagopa Kajmer, savcılık ifadesinde Youtube ile anlaşmalı çalıştıklarını, onların denetiminden geçen kliplerin yayınlandığını ve suç işlemediklerini belirterek hakkındaki suçlamayı reddetti. Sagopa Kajmer hakkında son dakika haberi olarak gündeme gelen olayda ünlü rapçinin dosyasını inceleyen savcılık, klip hakkında inceleme yapmaya görevli ve yetkili makamın RTÜK olduğunu belirterek, Sagopa Kajmer'în dosyasını RTÜK'e gönderdi.
Giriş Tarihi: 18.1.2020 11:37Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 11:49ABONE OL