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Son dakika haberi: Ünlü Rapçi 'e şok! ...

olarak tanınan rapçi , 'de yayınlanan "Toz taneleri" adlı klibine şikayet yağdı. Sagopa Kajmer klibinde içerek insanları sigaraya özendirdiği gerekçesiyle başlatılan kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi.Sagopa Kajmer, savcılık ifadesinde Youtube ile anlaşmalı çalıştıklarını, onların denetiminden geçen kliplerin yayınlandığını ve suç işlemediklerini belirterek hakkındaki suçlamayı reddetti. Sagopa Kajmer hakkında son dakika haberi olarak gündeme gelen olayda ünlü rapçinin dosyasını inceleyen savcılık, klip hakkında inceleme yapmaya görevli ve yetkili makamın olduğunu belirterek, Sagopa Kajmer'în dosyasını RTÜK'e gönderdi.

Giriş Tarihi: 18.1.2020 11:37 Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 11:49 ABONE OL
Son dakika haberi: Ünlü Rapçi Sagopa Kajmer'e şok! Sagopa Kajmer'in klibine soruşturma...

olarak tanınan rapçi , 'de yayınlanan "Toz taneleri" adlı klibinde içerek insanları sigaraya özendirdiği gerekçesiyle başlatılan kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi.

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Son dakika haberi: Ünlü Rapçi Sagopa Kajmer'e şok! Sagopa Kajmer'in klibine soruşturma...
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