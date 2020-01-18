BUGÜN NELER OLDU

Mustafa Sandal'ın, hayatını anlattığı 'Beni Ağlatma' kitabında adından bahsettiği Defne Samyeli, Sandal'ın anlattıklarının doğru olmadığını iddia etmişti. Samyeli, "25 yıl önce ilişki yaşadığımız, bir de 'ilişkiyi gizli yaşamak istemediğim için' onu terk ettiğim gerçek dışı. Mustafa Sandal dilerim bu duruma netlik kazandırır da 25 senede dört kez gördüğüm bir arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam" demişti. Sandal ise bu açıklama sonrası şaşkın olduğunu belirterek "Bir ay önce bir proje amaçlı bir araya geldiğimizde 'Kitapta benden de bahsettin mi?' diye soran kendisiydi" diye konuşmuştu.Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Samyeli, Sandal'ın açıklamasıyla ilgili sorulara "Proje için bir araya geldiğimiz doğrudur ama bu olaylar tamamen gerçek dışı. Yasal işlemlere başlayacağım" diye yanıt verdi.