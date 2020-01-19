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'ten 'i kızdıracak açıklama

'nin dev yapımı 'ın yıldızı ve eşi son dönemin en çok konuşulan ünlü isimlerden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2017 yılında dünay evine girmişlerdi. Dizi aşkını gerçeğe dönüştüren ünlü oyuncular Burak Özçivit ve Fahriye Evcen bir süre sonra oğulları Karan'ı kucaklarına aldı.Yakışıklı Oyuncu Burak Özçivit önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Bir hayli gergin olduğu gözlenen Özçivit, muhabirlerin "Siz neden oğlunuzla fotoğraf paylaşmadınız?" sorusuna bakın ne cevap verdi.

Giriş Tarihi: 19.1.2020 19:25 Güncelleme Tarihi: 19.1.2020 19:38 ABONE OL
Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'i kızdıracak açıklama

'in geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaşması büyük ses getirmişti. Kısa sürede milyonlarca beğeni alan paylaşımla ilgili 'ten Fahriye Evcen'i pek de hoşuna gitmeyecek bir yorum geldi.

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Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'i kızdıracak açıklama
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