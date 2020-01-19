Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'i kızdıracak açıklama

Fahriye Evcen'in geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaşması büyük ses getirmişti. Kısa sürede milyonlarca beğeni alan paylaşımla ilgili Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'i pek de hoşuna gitmeyecek bir yorum geldi.