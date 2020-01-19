Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'i kızdıracak açıklama

Atv'nin dev yapımı Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen son dönemin en çok konuşulan ünlü isimlerden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2017 yılında dünay evine girmişlerdi. Dizi aşkını gerçeğe dönüştüren ünlü oyuncular Burak Özçivit ve Fahriye Evcen bir süre sonra oğulları Karan'ı kucaklarına aldı.Yakışıklı Oyuncu Burak Özçivit önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Bir hayli gergin olduğu gözlenen Özçivit, muhabirlerin "Siz neden oğlunuzla fotoğraf paylaşmadınız?" sorusuna bakın ne cevap verdi.
Giriş Tarihi: 19.1.2020 19:25Güncelleme Tarihi: 19.1.2020 19:38ABONE OL
Fahriye Evcen'in geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaşması büyük ses getirmişti. Kısa sürede milyonlarca beğeni alan paylaşımla ilgili Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'i pek de hoşuna gitmeyecek bir yorum geldi.