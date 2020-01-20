Çocuklar ‘Maceracı Yüzgeçler’le tanıştı

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Minika Çocuk'ta yayınlanan çizgi dizi 'Maceracı Yüzgeçler'in, 'Bu macerayı asla unutamayacaksın' sloganıyla 24 Ocak'ta vizyona girecek filmi 'Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri'nin ön gösterimi Torun Center'da yapıldı. Birbirinden farklı yedi eğlenceli hikayeyi anlatan film, izleyenlerden tam not aldı. Gösterimin yapılacağı salonun fuaye alanında toplanan yüzlerce çocuk ve aileleri, filmin sevilen karakterleri Biba, Tuti, Taka Hamsi ve Alesta ile tanışıp fotoğraf çektirme imkanı yakaladı. Gösterime Minika Genel Müdürü Ali Türkaslan, Minika Genel Yayın Yönetmeni Elçin Kalyoncu ve senarist Arzu Demirel de katıldı.