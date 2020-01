Düetler gecesi

BUGÜN NELER OLDU

ÜNLÜ şarkıcı Of Aman Nalan, işletmeciliğini Ali Sayar'ın yaptığı Ulus'taki Chin Chin Restaurant'ta sahneye çıktı. Geceye 'Acemi Balık' şarkısıyla başlayan Nalan, 90'lı yıllardan günümüze sevilen parçalarını seslendirdi. Sahnede bir an olsun yerinde durmayan şarkıcı, sık sık masaları dolaştı. Bütün misafirlerinin yanına uğrayan Nalan, mekanın patronu Bora Pehlivanlar'a mikrofon uzatarak düet yaptı. Performansının son bölümlerinde kendisini dinlemeye gelen Nurdan Torun ve Zeynep Mansur'u sahneye davet eden Of Aman Nalan'ın düetleri alkış aldı.