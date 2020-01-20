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evleniyor mu? Sosyal medya paylaşımı olay oldu!

Usta sanatçı , bir süredir kendisinden 32 yaş küçük olan yönetmen Rüzgar Mağden ile aşk yaşıyor. Bu yaşına kadar 7 kez evlilik yapan Yazar'ın dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar kafa karıştırdı. Yazar'ın bu paylaşımları akıllara 'Sekizinci kez evlendi mi?' sorusunu getirdi. Konu hakkında açıklama yapan Yazar ise evlilik iddialarını yalanladı.

Giriş Tarihi: 20.1.2020 17:09 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 17:16 ABONE OL
Gönül Yazar evleniyor mu? Sosyal medya paylaşımı olay oldu!

Uzun bir süredir kendisinden 32 yaş küçük Rüzgar Mağden ile aşk yaşayan , sosyal medya hesabından gelin çiçeği ve arabasıyla fotoğraf paylaştı. Yazar'ın bu paylaşımları akıllara 'Sekizinci kez evlendi mi?' sorusunu getirdi. Konu hakkında açıklama yapan Yazar ise evlilik iddialarını yalanladı.

GELİN ARABASI VE ÇİÇEĞİYLE POZ VERDİ

Gönül Yazar, dün Instagram hesabından gelin arabasının içinde elinde bir buket çiçekle çektirdiği fotoğrafını "Gelin ata binmiş ya nasip demiş ama bu gelin atta değil arabada" notuyla paylaştı. Daha sonra da gelin arabasının yanında fotoğraf paylaşan Gönül Yazar, "Büyükçekmece Belediyesinin davetine icabet ediyoruz. Ne mutlu bize" dedi.

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Gönül Yazar evleniyor mu? Sosyal medya paylaşımı olay oldu!
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