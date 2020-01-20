Gönül Yazar evleniyor mu? Sosyal medya paylaşımı olay oldu!

Uzun bir süredir kendisinden 32 yaş küçük Rüzgar Mağden ile aşk yaşayan Gönül Yazar, sosyal medya hesabından gelin çiçeği ve arabasıyla fotoğraf paylaştı. Yazar'ın bu paylaşımları akıllara 'Sekizinci kez evlendi mi?' sorusunu getirdi. Konu hakkında açıklama yapan Yazar ise evlilik iddialarını yalanladı.

GELİN ARABASI VE ÇİÇEĞİYLE POZ VERDİ

Gönül Yazar, dün Instagram hesabından gelin arabasının içinde elinde bir buket çiçekle çektirdiği fotoğrafını "Gelin ata binmiş ya nasip demiş ama bu gelin atta değil arabada" notuyla paylaştı. Daha sonra da gelin arabasının yanında fotoğraf paylaşan Gönül Yazar, "Büyükçekmece Belediyesinin davetine icabet ediyoruz. Ne mutlu bize" dedi.